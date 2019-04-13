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Prof. Dr. Erişah Arıcan kimdir? | Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan biyografisi

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi. Bu gelişmenin ardından, Erişah Arıcan'ın kim olduğu merak konusu oldu.Peki, Prof. Dr. Erişah Arıcan kimdir? Prof. Dr. Erişah Arıcan kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Erişah Arıcan hangi görevlerde bulundu?

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:02
Prof. Dr. Erişah Arıcan kimdir? | Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan biyografisi

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi. Bu gelişmenin ardından, Erişah Arıcan'ın kim olduğu merak konusu oldu.Peki, Prof. Dr. Erişah Arıcan kimdir? Prof. Dr. Erişah Arıcan kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Erişah Arıcan hangi görevlerde bulundu?

Prof. Dr. Erişah Arıcan kimdir?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçen Arıcan, 1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır.

Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır. 1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 Eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır.

 

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:02
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