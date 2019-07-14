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Prof. Dr. Çomaklı: “Şehit ve gazi aileleri başımızın tacıdır”

Erzurum Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği yöneticileri (EŞGADER) ile Şehit Gazi Sen Erzurum İl Temsilciliği yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:57
Prof. Dr. Çomaklı: “Şehit ve gazi aileleri başımızın tacıdır”

Erzurum Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği yöneticileri (EŞGADER) ile Şehit Gazi Sen Erzurum İl Temsilciliği yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.


Ziyarette EŞGADER Başkanı Rıza Demir ile Şehit Gazi Sen Erzurum İl Temsilcisi Yakup Erzincanlı’ya, derneğin üniversite temsilcileri ile şehit yakınları eşlik etti.


Sendika ve şehit aileleri ile gazilerin durumlarına yönelik istişarelerde bulunulan ziyarette dernek ve sendika yöneticileri, Rektör Çomaklı’nın desteğini daima hissettiklerini belirterek bu konudaki hassasiyeti için kendisine teşekkür ettiler.


Sivil Toplum Kuruluşlarının Atatürk Üniversitesi için önemli bir paydaş olduğundan bahseden Rektör Çomaklı, belirli aralıklarla düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Üniversite-STK buluşmalarının şehir ile üniversitenin bütünleşmesi açısından önemli olduğunu söyledi.


Ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Rektör Çomaklı, “Türk milletinin bu aziz vatan için canını vermiş veya gazi olmuş kardeşlerimizin ailelerine daima sahip çıkacağız. Çünkü onlar bizlere, şehadet şerbeti içerek Allah katındaki en yüksek mertebelerden biri olan şehitlik mertebesine yükselen kardeşlerimizin emanetlerdir. Onlar başımızın tacıdır ve Atatürk Üniversitesinin kapıları kendilerine her zaman açık olacaktır” ifadelerinin kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:57
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