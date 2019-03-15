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Prof. Dr. Çomaklı: “İki üniversitenin yapacağı iş birliği şehrin kalkınmasına ivme kazandıracak”

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) RektörüProf.

15 Mart 2019 Cuma 16:32
Prof. Dr. Çomaklı: “İki üniversitenin yapacağı iş birliği şehrin kalkınmasına ivme kazandıracak”

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) RektörüProf. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya iade-i ziyarette bulundu.


Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Bülent Çakmak “Göreve başladığımız günlerde bizleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Rektör Çomaklı’ya bizde iade-i ziyarette bulunmak istedik. Bu ziyaretler vesilesiyle yakın zamanda devraldığımız bu önemli görevi layıkıyla yapmak için istişarelerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin adını taşıyan üniversitemizi hızlı bir şekilde geliştirmek, ülkemizin iş ihtiyacına nitelikli iş gücü yetiştirmek ve gençlerin dinamik bir yapı içerisinde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda eğitim çıtamızı daha yukarı çıkarmak için Erzurum’daki tüm paydaşlarımızla beraber arayışlarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Atatürk Üniversitesinin yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı akademik çalışmalarla şehrin kültürel ve ekonomik-sosyal gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Rektör Çakmak, göreve başladıkları günden bugüne kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı mevkidaşına teşekkür ederek, ülke bilimine katkı sağlamak adına omuz omuza vererek var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.


“Doğu Anadolu Kariyer Fuarı İçin ETÜ’ye Teşekkür Ediyoruz”


Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, Prof. Dr. Bülent Çakmak ile uzun yıllar Atatürk Üniversitesinde birlikte çalıştıklarını ve meslek hayatına Erzurum Teknik Üniversitesine Rektörü olarak devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Erzurum için büyük önem arz eden bu iki kurumun ortaklaşa olarak çalışmasının şehrin kalkınmasına ivme kazandıracağını aktaran Rektör Çomaklı, yakın zamanda ETÜ ev sahipliğinde gerçekleşen Doğu Anadolu Kariyer Fuarının oldukça verimli geçtiğini, etkinliğe dahil olan tüm katılımcıların kariyer planlamalarına büyük katkı sağladığını ifade etti.


Her türlü çalışmanın paydaşı olmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getiren Rektör Çomaklı, şehrin ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek için sürekli iş birliği içinde olacaklarını ve arada kurulan iletişimi daha da güçlendireceklerini sözlerine ekleyerek nazik ziyaretlerinden dolayı Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:32
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