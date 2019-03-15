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Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya Dönüştürmek İstiyoruz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

15 Mart 2019 Cuma 16:23
Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya Dönüştürmek İstiyoruz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


MÜSİAD Erzurum Şube Başkanlına yeni atanan Fuat Demir, yönetimi ile birlikte ilk ziyaretlerinden birini Rektör Çomaklı’ya gerçekleştirdi.


MÜSİAD’ın yeni yönetimiyle birlikte Erzurum’da farklı bir vizyon oluşturmak istediklerini ifade eden Fuat Demir, Atatürk Üniversitesi ile var olan ilişkilerin daha da genişletilmesi konusunda Rektör Çomaklı ile görüş alışverişinde bulundu.


“Üretim konusunda Erzurum için her şeyi yapmaya hazırız” diyen Demir, MÜSİAD’ın çeşitli projeleri olduğunu belirterek, projeleri Atatürk Üniversitesi ile birlikte hayata geçirmek istediklerini söyledi.


Demir: “Üniversitenin gerçekleştirdiği gayretli çalışmaları takdirle karşılıyor ve üretim anlamında MÜSİAD’ın her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarında ileri bir teknolojik alt yapıya sahip olan üniversitemizden destek istiyoruz. Rektör hocamızın başlattığı Üniversite-Sanayi iş birliği projesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu proje sayesinde kurumlar hem birbirlerinin bilgi ve tecrübesinden yararlanacak hem de yeni fikirler ortaya çıkacaktır” dedi.


Rektör Çomaklı: “Üniversitemiz Erzurum için bir Lokomotif”


Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan Erzurum için, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Rektör Çomaklı, kurumların da iş birlikleriyle koordineli bir şekilde çalışması gerektiğine vurgu yaptı.


Üniversite olarak, iş dünyası ile akademisyenleri bir araya getirmek için çabaladıklarını ifade eden Çomaklı şunları söyledi: “Üniversite ve sanayicileri bir platformda toplama istediğimiz var. Çünkü bilgiyi üretime, faydaya dönüştürmek istiyoruz. Üniversite olarak var olan bilgiyi sahaya nasıl indirebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için sadece iş adamlarıyla değil STK temsilcileriyle de bir araya geliyoruz. Yenilik, teknoloji ve araştırma-geliştirme olmadan gelişen dünya ile yarışamayız. Bölgeye istihdam oluşturmak için Ar-Ge sağlamaya hazırız. Yeter ki şehrimiz için üretim ve katma değer olsun. Her konuda ileri derecede alt yapıya sahip olan üniversitemiz, Erzurum için bir lokomotif. Bu lokomotifin gücünden faydalanmak isteyen herkese kapımız daima açık.”

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:23
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