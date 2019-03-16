0553 313 94 23

Prof. Dr. Çomaklı: Araştıran, uygulayan ve bunu toplumun yararına kullanan bir üniversiteyiz

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Kamil Polat ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:57
Prof. Dr. Çomaklı: Araştıran, uygulayan ve bunu toplumun yararına kullanan bir üniversiteyiz

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Kamil Polat ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

 

Rektör Çomaklı: “Türkiye’de üretimin gelişmesi ve ihracatın ilerlemesi için Ziraat ve Veteriner Fakültemiz başta olmak üzere, üreticiye doğrudan temas eden her bölümümüz, vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bu konuda araştırma, geliştirme ve yenileme çalışmalarına destek olmak, yaşanan sorunu sahaya çıkarak yerinde çözmek ve üretimdeki çeşitliliği arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

 

"Atatürk Üniversitesi Şehrin Kalkınmasına Doğrudan Etki Ediyor"

 

Rektör Çomaklı’nın şehirdeki kamu kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerine gösterdiği yakın ilginin kendilerini oldukça memnun ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Kamil Polat, Atatürk Üniversitesinin Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için oldukça önemli bir konumda bulunduğunu belirtti. Şehrin kalkınmasına doğrudan etki eden, sosyal-ekonomik gelişmesine fayda sağlayan böylesine önemli bir kurumdan istifade etmek istediklerini aktaran Polat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın gösterdiği yakın ilginin kendilerini bu konuda cesaretlendirdiğini söyledi.

 

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin mevcut bütçelerinden Ar-Ge faaliyetlerine kaynak aktarabilme imkânına sahip olduklarını dile getiren DAİB Başkan Yardımcısı Kamil Polat: “Dolayısıyla akademisyenlerimizin özellikle üretimin ve verimin arttırılması, hastalıklarla mücadele konusundaki çalışma ve projelerine kaynak aktarmamız hususunda hiçbir engelimiz yok. Üniversitemizin bu konularda sağlayacakları bilimsel desteklerine birliğimiz olarak bizler de her açıdan kaynak sağlamaya hazırız. Bu vesileyle bizleri misafir eden ve verimli bir görüşme yapmamıza imkân tanıyan Rektör Çomaklı’ya teşekkür ediyor, kendisine ve yönetimine başarılarının devamını diliyorum” dedi.

 

Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin Bir Ayağı Ar-Ge Faaliyetleri, Bir Ayağı da Öğrencilerimizin Eğitimidir”

 

Dış Ticaret alanında oluşturulması planlanan yeni bir eğitim modeli üzerinde çalıştıklarını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son yıllarda artan ihracatın geniş bir alana yayılması için projeler geliştirdiklerini ve pazardan haberdar olma adına küresel anlamda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Çalışmalarını bu vizyon üzerine kurduklarına değinen Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti: “Şehrimizin ve bölgemizin problemlerini yakından takip ediyor sizlerin çalışmalarını da görüyoruz. Bu noktada üniversitemiz, lokomotif görevi yaparak ürünlerin sanayiye kazandırılmasında ve katma değer oluşturmasında gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle katkı sunmaya hazır. Üniversitemizin bir ayağı araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bir ayağı da öğrencilerimizin eğitimidir. Araştıran, uygulayan ve bunu toplum yararına kullanan akademisyenlerimizle bizler her zaman iş birliklerine açığız. Bu görüşmelerin ilimiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:57
  1. Erzurum
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LTSO’dan istihdam seferberliği
    1. LTSO’dan istihdam seferberliği
    2. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    3. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    4. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    5. Tırın lastiği patladı, dorsesi ve..
    6. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    7. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    8. Kavak: “Bireysel deyip işin..
    9. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    10. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    11. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    12. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    13. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    14. Genç iş adamının acı sonu
    15. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    16. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    17. Şehit güvenlik korucu Ertaş için..
    18. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    19. Bursa’da kamyonetle kamyon çarpıştı
    20. Kadıköy'de yangın
    21. Ilıca Sarıkız Kadınlar ve Erkekler..
    22. Başkan Gürün’den 18 Mart Çanakkale..
    23. Beyin kanaması geçiren İsmet Özel..
    24. Dumlupınar şiiri, sosyal medyada büyük..
    25. Şalvarlı kadınlar hayatlarında ilk kez..
    26. Refüje çarpan otomobilin şoförü..
    27. Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü..
    28. Göçmen kaçakçısı 2 kişi adliyeye sevk..
    29. Eğitim Bir-Sen hizmet binasını Genel..
    30. Detaylar belli oldu! SGK personel alacak
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler