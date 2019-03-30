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Prof. Dr. Ceylan: “Nursultan Nazarbayev tarihe geçmeyi başarmış bir isim”

Güneş Vakfı Başkanı Prof.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:45
Prof. Dr. Ceylan: “Nursultan Nazarbayev tarihe geçmeyi başarmış bir isim”

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Türk Dünyası’nin bilge lideri Nursultan Nazarbayev’in tarihe geçmeyi başarmış bir isim olduğunu söyledi.


Halkının gözyaşları ile görevinden ayrılan ender liderlerden birinin Nazarbayev olduğunu belirten Ceylan, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019 tarihinde canlı yayında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. 1989 yılından bu güne kadar Kazakistan’ı yöneten Nazarbayev’in bu kararı, ülkenin yeni bir tarihsel aşamaya geçtiğini ortaya koymaktadır” dedi.


Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, her daim Nazarbayev’in Kazakistan ve Türk Dünyası için önemli isim olduğunu belirterek, “Çünkü onun önderliğindeki Kazaklar, Sovyetler Birliği’nin enkazı altından kalkarak yeni bağımsız bir devleti başarılı bir şekilde inşa etmiştir. Geçmişte büyük zorlukların üstesinden gelen Nazarbayev, ülkesinin geleceği konusunda da son derece iyimserdir. Zaten yaptığı açıklamada ülkenin bütün sınavlardan başarıyla geçtiğini belirtmiştir. Nazarbayev, “Kazakistan Yolu” olarak tanımladığı politikasının üç ana amacı olduğunu ve bunların da serbest piyasa ekonomisine geçişi sağlamak, Sovyetler Birliği’nden miras olarak devraldıkları totaliter anlayışı yıkmak ve toplumun bütün kurumlarını modernleştirmek olduğunu dile getirmiştir. Üstelik Nazarbayev, Kazakistan’ın iktisadi başarılarına da dikkat çekerek ülkesinin şimdiye kadar yaşanan ekonomik krizleri hiçbir yabancı gücün yardımı olmadan atlattığını söylemiştir. Türk Dünyası’nın Ak Sakalı olarak bilinen Nazarbayev’in bu konuda haklılığı tartışmasız doğrudur. Çünkü onun liderliğinde Kazakistan, tarıma dayalı ekonomiden sanayi ve hizmet sektörlerinin ekonomi modeline geçiş yaşamıştır. Dahası bahsi geçen dönemde Kazakistan’ın küresel ekonominin bir parçası haline geldiği ortadadır. Ayrıca Kazakistan Meclisinde Rusça’nın konuşulmasını yasakladı, Türk Dünyasında alfabe birliğini sağlamak amacıyla Kazakistan’ı Kril alfabesinden Latin Alfabesine geçirdi, 2-3 Ekim 2009 tarihinde Nahcivan`da yapılan Türk Dili Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi`nde Türk Dilli Ülkeler İşbirliği Konseyi`nin kurulmasını teklif etti ve bu teklif oy birliğiyle kabul edildi. Bu faaliyetlerine baktığımızda Nazarbayev’in Türk Dünyası’nın birlikteliği konusunda ne kadar hassas olduğunu açıkça görebilmekteyiz.


Nazarbayev’in ülkenin gelişimi açısından büyük önem atfettiklerinden biriside Kazak gençliğidir. Bu kapsamda Astana yönetimi, 1990’lı yıllardan başlayarak “Bolaşaq” programı çerçevesinde yurtdışına öğrenci gönderme faaliyetlerinde bulunmuştur. Esasında bu genç nesil, Kazakistan’ın geleceği açısından umut vericidir. Bizde Güneş Vakfı olarak bu program ile gelen öğrencilerimizin yanında olduk. Onların eğitim öğretimlerine verdiğimiz desteklerinyani sıra farklı bir ülkede olduklarını hissettirmeyerek başarılı bir şekilde okullarını bitirip ülkelerine dönemlerine katkıda bulunduk. Çünkü Türk Dünyasında bulunan her çocuk bizim çocuğumuzdur.


Şunu da belirtmek isterim ki istifa etmesi ile beraber halkının saygısı ve göz yaşlarıyla görevinden ayrılan az sayıdaki liderlerden biri olarak tarihe geçmeyi başarmış bir isimdir. Kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:45
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