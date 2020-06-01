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Korona Virüs

Prof. Dr. Ceyhan: Dikkat edilmezse kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs sonrası normalleşme sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada maske ve sosyal mesafenin önemine değinerek, "İkisi birden bozuksa kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:31:00 -
Prof. Dr. Ceyhan: Dikkat edilmezse kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, NTV'de yeni normalleşme sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bu süreçte özellikle maskenin zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, "Maske takmayanlar için yaptırım olması lazım. Bazı illerde İl Pandemi Kurulları'nın önerileri ve idarecilerin kararları doğrultusunda bu yönde karar alındı. Bunun genelleştirilmesi lazım" dedi.

"Sosyal mesafe yoksa maskenin önemi 10 kat artar"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal mesafenin olmaması durumunda maskenin öneminin 10 kat daha artacağını belirterek, "Maske kullanılmıyorsa ve sosyal mesafe de yoksa kaçınılmaz vaka artışlarını gözleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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