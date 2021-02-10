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Biyografi Prof. Dr. Cevdet Kılıç kimdir? Prof. Dr. Cevdet Kılıç Boğaziçi hakkında ne dedi?
Biyografi

Prof. Dr. Cevdet Kılıç kimdir? Prof. Dr. Cevdet Kılıç Boğaziçi hakkında ne dedi?

Sosyal medya hesabından terör örgütlerinin sokakları yangın yerine çevirmek için Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını bahane ederek provokatörlüklerine devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilerini hedef alan paylaşımlarda bulunduğu iddia edilerek Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlatıldı. Peki Prof. Dr. Cevdet Kılıç kimdir, nerelidir?Prof. Dr. Cevdet Kılıç hangi görevlerde bulundu? Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi olayları hakkında ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 08:10:00 - 2021-02-10 08:10:52
Prof. Dr. Cevdet Kılıç kimdir? Prof. Dr. Cevdet Kılıç Boğaziçi hakkında ne dedi?

Sosyal medya hesabından terör örgütlerinin sokakları yangın yerine çevirmek için Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını bahane ederek provokatörlüklerine devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi,  öğrencilerini hedef alan paylaşımlarda bulunduğu iddia edilerek Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlatıldı. Peki Prof. Dr. Cevdet Kılıç kimdir, nerelidir?Prof. Dr. Cevdet Kılıç hangi görevlerde bulundu? Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi olayları hakkında ne dedi?

Prof. Dr. Cevdet Kılıç kimdir?

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, 23.04.1971 tarihinde Artvin/Şavşat/Demirci Köyü’nde dünyaya geldi. İlköğrenimini 1973-1978 tarihleri arasında köyünde tamamlayan Prof. Dr. Cevdet Kılıç, ortaöğrenimini ise 1980-1985 tarihleri arasında Rize Merkez Ortaokulu ve Rize Lisesi’nde tamamladı. İŞte Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın biyografisi.

Prof. Dr. Cevdet Kılıç Boğaziçi hakkında ne dedi?

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