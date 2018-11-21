Prof. Dr. Cenksu Üçer: Resulullah size rüyanızda diş mi fırçalatacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, "Büyük bir hazine olan gençlere sahip çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde çetelerin, dini istismar eden grupların, terör örgütlerinin etkisine girerler." dedi.

Üçer, Samsun Müftülüğünce Mevlid-i NebiHaftası kapsamında müftülük konferans salonunda düzenlenen Peygamberimiz ve Gençlik Konferansı'nda, Allahutaala'nın dünyadaki imtihanı kazanmak ve kurtuluşa ermek için Müslümanlara Resulullah'a itaat etmesini söylediğini, Müslümanların Resulullah'ın hayatını kendi hayatlarına tatbik etmesi gerektiğini söyledi.

Hz. Muhammed'in ortaya koyduğu kulluğun, Kur'an-ı Kerim'in hayata taşınmış hali olduğuna işaret eden Üçer, "Kıyamet gününde Allahutaala ile ak bir yüz ve tertemiz sima ile karşılaşmak istiyor musunuz? Peki kıyamete inanıyor muyuz? Peki Allah'ı hakkıyla zikretmek istiyor musunuz? O zaman yapacağınız tek şey var. Resulullah'ı örnek almak." diye konuştu.

Allah Resulü'nün elini uzatıp Müslümanları doğru yola iletmeyeceğini, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin apaçık ortada olduğunu dile getiren Üçer, Müslümanların kendi iradesiyle doğru yolu seçmesi gerektiğini anlattı.

'Resulullah rüyanızda diş mi fırçalatacak size'

İslam ümmetinin en büyük avantajının, Resulullah'ın yaşamının her anının bilinmesi olduğuna dikkati çeken Üçer, şöyle devam etti:

"Suyu nasıl içtiği, bir yere nasıl girdiği, bir ibadeti nasıl yaptığı, eşlerine nasıl davrandığı, dişlerini nasıl fırçaladığına varıncaya kadar her şeyi kayıt altındadır. Resulullah rüyanızda diş mi fırçalatacak size. Ne dedi Allahutaala? 'Eğer emniyete, felaha kavuşmak istiyorsanız, kurtuluşa ermek, bu dünyanın imtihanını kazanmak istiyorsanız Allah ve Resulü ortadadır. Kendiniz ona uyacaksınız'. Kur'an-ı Kerim Allah'ı ve Resulü'nü birbirinden ayırmıyor. Resulü'ne uyan, Allah'a uymuş olur."

Üçer, Kur'an-ı Kerim'in, 'Allahutaala'ya iman ediyorsanız, Allah ve Resulü'ne itaat edin, ondan yüz çevirmeyin' dediğini aktararak, dünyanın geçici olduğunu, insanların nihayetinde Allah'ın huzurunda diriltileceğini belirtti.

'Gençlere sahip çıkılması gerekiyor'

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Mevlid-i Nebi Haftası'nı "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla idrak ettiklerini anlatan Üçer, "Büyük bir hazine olan gençlere sahip çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde çetelerin, dini istismar eden grupların, terör örgütlerinin etkisine girerler." ifadesini kullandı.

Üçer, Diyanet İşleri Başkanlığının sadece Türkiye'de hizmet yürütmediğini, 110 ülkede faaliyette bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünya, Türk milletinin kendi iradesine sahip çıkmak için 15 Temmuz'da tankları ezdiğini işlerine gelmediği için anlatmıyor. Türkiye olarak daha güçlü olmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Bunu gençlerimiz üzerinden yapacağız ama birbirimizin hukukunu çiğnemeden, dosdoğru olarak. Hangi dünya nimeti verilirse verilsin, 'Benim sağıma güneşi, soluma da ayı verseniz bu davamdan geçmem.' diyen Hz. Muhammed Mustafa'yı örnek alarak. Onun için sorumluluklarımız yüksek."

Konferansa İl Müftüsü Veysel Çakı ile ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.