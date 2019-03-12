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Prof. Dr. Çelik: “Milli Şair Mehmet Akif’i çok geç anladılar”

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın 98.

12 Mart 2019 Salı 14:28
Prof. Dr. Çelik: “Milli Şair Mehmet Akif’i çok geç anladılar”

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın 98. Kabul yılı sebebiyle “Milletin Sesi Mehmet Akif” konulu konferans düzenlendi.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Çelik, Mehmet Akif’in geçmişte yaşadığı ortamı, dünyaya bakışını anlattı. Prof. Çelik, Mehmet Akif’in geçmişte hor görüldüğünü, anlaşılmadığını, hayatı boyunca zorluklar çekip sürgün bile yediğini ifade ederek, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ancak sonradan anlaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Yüz yıldır İslam Dünyasında kan ve gözyaşı hiçbir zaman eksik olmadı. Mehmet Akif öyle bir zamanda dünyaya geldi ki; kolumuz, kanadımız, bacağımız, elimiz her şeyimiz kopuktu. Bir milletin, millet olabilmesi için İstiklal Marşının, bayrağının olması şarttır. İstiklal Marşı, bu milletin kahramanlığını, bu milletin imanını, bu milletin mücadele aşkını adeta doruk noktasında bizlere yansıtan bir marştır. Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı’nın o günlerinde milli ve manevi duyguları doruğa çıkartıp, bu milletin evladını vatan savunmasına yönlendirdi. Ve maalesef böyle önemli bir insana ve cenazesine sahip çıkılmamıştı. Mehmet Akif hakkındaki kanaatim şudur, yaşayan Kur’an’dı Mehmet Akif. Karakter yapısı, aile yaşantısı, komşu ilişkileri, arkadaşlıkla ilgili vefası olsun hepsi örnek hareketidir. Kur’an’ın bakış açısından bakacak olursak, yakın zamandaki beşeri örnek Mehmet Akif’tir” dedi.



“Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın”


Mehmet Akif’i anlamayan bir milletin, bir gençliğin, geleceğinin karanlık olacağını söyleyen Başkan Tutal, “Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Kurtuluş Savaşı’nı, Çanakkale’yi, İstiklal Marşı’nı, kendi tarihini bilmeyen, öğrenmeyen milletlerin geleceklerinin karanlık olduğunu düşünüyorum. Şanlı tarihimizde birçok dönüm noktaları oldu.Bunlardan son olanı da Kurtuluş Savaşı günleri oldu. İstiklal Marşı, o zorlu dönemde yazılmıştır. Yıkılan Osmanlı topraklarının üzerine çöreklenenlerin bu topraklardan atılma mücadelesinin verildiğini en iyi anlatan Milli Şairimiz Mehmet Akif ve İstiklal Marşı olduğunu biliyoruz. Bunları bilip bundan sonraki bakış açımızı ona göre değerlendirmemiz gerekir. Hem gençlerimizin geleceğini aydınlatmak hem de o günleri anımsamak amacıyla düzenlediğimiz programa katılımlarınız için teşekkür ederim’ diye konuştu.


Program sonunda Prof. Dr. Mehmet Çelik organizasyon için Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkür ederek, Seydişehir’ yeniden gelme, Seydişehirli ile yeniden buluşma dileklerini iletti. Kaymakam Erdoğan ve Başkan Tutal, Prof. Dr. Mehmet Çelik’e günün anısına hediyelerini takdim etti.


Konferansa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:28
  1. doğa

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