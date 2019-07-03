Prof. Dr. Çakmak 3 Temmuz kutlamalarına katıldı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum’a gelişinin 100.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum’a gelişinin 100. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919‘da Erzurum’da karşılandığı İstanbulkapı semtinde başladı.

Atatürk’ün kente gelişini temsil eden Türk bayrağının karşılanması törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 9. Kolordu Komutanı Tümg. Veli Tarakcı, Jandarma Bölge Komutanı Tümg. Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan’ın yanı sıra çok sayıda gazi, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Havuzbaşı’na kadar yürüyen tören heyeti, burada Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in 3 Temmuz’un önemine binaen yaptığı konuşmanın ardından bar ekibi ve mehteran gösterileriyle program sona erdi.

3 Temmuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele Hareketi için Erzurum’a gelişinin 100. yıldönümü ilde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edilecek.

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