Prof. Dr. Bülent Görenek’e Türk Kalp Vakfı Tıp Ödülü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek’e "Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Nedip Kürklü Tıp Ödülü" verildi.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Bülent Görenek ödülünü Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ve Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın’ın elinden aldı. Her yıl tıp alanında seçkin bilim insanlarına takdim edilen ödüle bu yıl gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği önemli bilimsel çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Bülent Görenek layık görüldü.

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