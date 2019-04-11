0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Prof. Dr. Bülent Görenek’e Türk Kalp Vakfı Tıp Ödülü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:30
Prof. Dr. Bülent Görenek’e Türk Kalp Vakfı Tıp Ödülü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek’e "Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Nedip Kürklü Tıp Ödülü" verildi.


İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Bülent Görenek ödülünü Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ve Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın’ın elinden aldı. Her yıl tıp alanında seçkin bilim insanlarına takdim edilen ödüle bu yıl gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği önemli bilimsel çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Bülent Görenek layık görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:30
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reng-i Hakkari, polisler için sahne aldı
    1. Reng-i Hakkari, polisler için sahne..
    2. Rusya Federasyonu Uluslararası..
    3. Brent petrolün varili 71,58 dolar
    4. Yok böyle kutlama
    5. Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni’nde..
    6. Erzurum da 2019 yılı 2. koordinasyon..
    7. Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Avrupa Hospital Adana, yatak..
    10. Cinayet zanlısı firari hükümlü..
    11. Eğitim Bir-Sen camiasından BEÜ..
    12. Üniversiteden Kilis tarımına destek
    13. Terör örgütü YPG ÖSO'ya saldırdı!
    14. Çadırda geçen 21 yıllık yaşam
    15. Kıl dönmesi problemine dikkat
    16. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    17. 10 Nisan Polis Haftası Patnos’ta..
    18. Engelli bireylerden polislere ziyaret
    19. ADÜ’lü Muhammet bronz madalya kazandı
    20. Köşk Belediye Başkanı Güler, Rektör..
    21. Sudan istihbaratı harekete geçti!..
    22. (Özel) Kadınlardan türkülü tohum ekimi
    23. Çıldır’da Polis Haftası Kutlandı
    24. Tekel eski çalışanları, Başkan..
    25. YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı
    26. Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli..
    27. GRAFİKLİ - Süper Lig'de kritik hafta
    28. Damal’da Cumhuriyet tarihinde bir ilk..
    29. Elazığ’da ‘Polis Haftası’ etkinliği
    30. Öğrenciler emekli öğretmenin bahçe..
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    CHP'ye verilmedi, HDP kabul etmedi! Belediye AK Parti'ye mi geçiyor?
    CHP'ye verilmedi, HDP kabul etmedi! Belediye AK Parti'ye mi geçiyor?
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti