Prof. Dr. Birpınar İstanbul’a odaklanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yardımcılığına Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar getirildi.

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Birpınar, bu göreve atanmadan önce 2011-2012 yılları arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü; mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nda ise 2003-2011 yılları arasında İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü olarak görev yaptı.

Kenti yakından tanıyan Prof. Dr. Birpınar’ın ‘İstanbul Finans Merkezi’, ‘Kanal İstanbul’, ‘Üçlü Boğaz Geçişi” gibi büyük projelerin bulunduğu İstanbul’a odaklanması bekleniyor.