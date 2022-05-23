Prof. Dr. Bilal Boztosun kimdir? Prof. Dr. Bilal Boztosun nerede görev yapıyor?
Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Bilal Boztosun ve ekibinin Ahmet Mahmut Ünlü Hoca’ya dört stent taktığı duyuruldu. Peki Prof. Dr. Bilal Boztosun kimdir? Prof. Dr. Bilal Boztosun hangi hastanelerde çalıştı?
Prof. Dr. Bilal Boztosun 1967 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1995 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2002 yılında Florance Nightingale Hastanesi/Kadir Has Üni. Tıp Fakültesinde Kardiyoloji Anabilim Dalını okudu.
2002 - 2014 yılları arasında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalıştı.
Prof. Dr. Bilal Boztosun şuanda Medipol Mega Hastanesi Kardiyoloji bölümünde hizmet veriyor. İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Bilal Boztosun 27 adet uluslararası yayına 24 adet ulusal yayına sahip.