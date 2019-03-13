0553 313 94 23

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti

13 Mart 2019 Çarşamba 21:11
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.

28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dedeoğlu, yaşamını yitirdi.

Beril Dedeoğlu, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1986 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dedeoğlu, 2005 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü.

Çeşitli gazetelerde dış politika üzerine yazılar yazan Dedeoğlu, geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Dedeoğlu, 2015 yılında kısa bir süre Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yaptı.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun, Avrupa Birliği, uluslararası politika, uluslararası güvenlik alanında çok sayıda araştırma, makale ve kitapları bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 21:11
  1. Beril Dedeoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    1. ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    2. MHP’li Taşdoğan: “Bütün şer odakları..
    3. Sözcü Kalın’dan Beril Dedeoğlu için..
    4. Başkentte "Dava Filistin" oyununun..
    5. Servis şoförü cinayetinin katil..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
    7. Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile..
    8. Türk Edebiyatı Vakfı'nda "Halit..
    9. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti
    10. Barselona'da taraftar kavgasında 5..
    11. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti
    12. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış..
    13. Trump'ın eski seçim kampanyası..
    14. Ülkeye soktukları jetlerle kaçak uçuş..
    15. Fahrettin Altun'dan "#WeAreErdogan"..
    16. Jülide Sarıeroğlu: Her siyasi görüşten..
    17. Topçu: “Türkiye’de sağlık kuruluşları..
    18. Senegal ve Nijerya "Boeing 737..
    19. Türk şirketlerinden Özbekistan Tarım..
    20. Kars'ta PKK operasyonu! Çok sayıda..
    21. Cezayirli yeni bakandan muhalefete ve..
    22. AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018..
    23. Fehmi Koru yeni partiyi doğruladı!
    24. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    25. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    26. Osmanlıspor'da Magaye sevinci
    27. Sarıeroğlu: “Cumhur İttifakı olarak..
    28. Eski emniyet müdür yardımcısına 105..
    29. Boeing'den "737 Max" açıklaması:
    30. BAİB'in "İhracatın Yıldızları 2018"..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir