Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hastaneye kaldırıldı Geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildi. Alınan bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Başarılı bir ameliyat geçirdiği öğrenilen Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

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