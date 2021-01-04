Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu! Pandemi sürecinde halka korku pompaladı

Prof. ünvanıyla koronavirüs sürecinde akılalmaz hareketlerde bulunan Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sürekli halka korku pompaladı

Süreci sabote ederek halka korku pompalayan Bengi Başer, İngiltere'de görülen mutasyona uğramış virüsün çocukları hastaneye düşürdüğünü yazmıştı. Prof. Başer'in bu açıklaması hakkında İngiliz BBC kanalı kesin bir dille yalanlama haberi yayınladı.

Burhan Kuzu'nun vefatı üzerinden skandal tehdit

Prof. Başer, koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden AK Partili Burhan Kuzu'nun vefatından sonra 'Tedbirlere riayet etmezseniz sonuç böyle olur' açıklamasında bulunarak vatandaşların yoğun tepkisini almıştı. Bu ifadelere tepki gösteren bir vatandaşı ise şu skandal ifadelerle tehdit etti:

"Bence siz hastalanmayın ve elimize düşmeyin. Ama düşeceğiniz de bir gerçek."

Akit Tv'yi hedef gösterdi

Prof. Bengi Başer, tüm bu skandalları yetmezmiş gibi Akit Tv spikeri Yusuf Ozan Demir'i de sosyal medyada hedef göstermişti.