  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu! Pandemi sürecinde halka korku pompaladı
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusu! Pandemi sürecinde halka korku pompaladı

Koronavirüs hakkında gerçek dışı bilgiler paylaşarak kamuoyunu yanlış yönlendiren Prof. Dr. Bengi Başer hakkında 'Vatandaşın anayasal haklarını elinden almak' gerekçesi ile suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:59:00 - 2021-01-05 00:34:13

Prof. ünvanıyla koronavirüs sürecinde akılalmaz hareketlerde bulunan Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sürekli halka korku pompaladı

Süreci sabote ederek halka korku pompalayan Bengi Başer, İngiltere'de görülen mutasyona uğramış virüsün çocukları hastaneye düşürdüğünü yazmıştı. Prof. Başer'in bu açıklaması hakkında İngiliz BBC kanalı kesin bir dille yalanlama haberi yayınladı.

Burhan Kuzu'nun vefatı üzerinden skandal tehdit

Prof. Başer, koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden AK Partili Burhan Kuzu'nun vefatından sonra 'Tedbirlere riayet etmezseniz sonuç böyle olur' açıklamasında bulunarak vatandaşların yoğun tepkisini almıştı. Bu ifadelere tepki gösteren bir vatandaşı ise şu skandal ifadelerle tehdit etti:

"Bence siz hastalanmayın ve elimize düşmeyin. Ama düşeceğiniz de bir gerçek."

Akit Tv'yi hedef gösterdi

Prof. Bengi Başer, tüm bu skandalları yetmezmiş gibi Akit Tv spikeri Yusuf Ozan Demir'i de sosyal medyada hedef göstermişti.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
Dünya

Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı "ülke içlerindeki hassas ve hayati öneme sahip 10 mevziyi vurmakla" tehdit etti. Açıklamayı ajanslar s..
AP dünyaya az önce servis etti: İran gemiye el koydu
Dünya

AP dünyaya az önce servis etti: İran gemiye el koydu

AP News'in geçtiği son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Güney Kore bandıralı bir petrol tankerinin İran tarafından e..
İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar
Dünya

İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar

Ortadoğu'da savaş hazırlıkları yaptığı ifşa olan İsrail, yeni bir hamleye hazırlanıyor. İsrail, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yakın koru..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay