Prof. Dr. Behzat Özkan: Kovid-19 diyabette kontrolü zorlaştırıyor

Enfeksiyonların insüline karşı direnç oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, Kovid-19'un da kan şekeri yükseklimine yol açtığını aktararak, "Bir diyabet hastası Kovid teşhisi konmadan önce günde 2 kere şekerini ölçüyorsa teşhis konduktan sonra günde 4 kere ölçmeli. Bazen kan şekerini normale getirmek için günlük aldığı insülin oranı yüzde 10/20 ya da daha fazla artırılması gerekebilir" uyarısını yaptı. Özkan, hazır hızlı yemekler yerine ev yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini, düzenli sporun şeker hastalığıyla mücadelede çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.