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Korona Virüs Prof. Dr. Behzat Özkan: Kovid-19 diyabette kontrolü zorlaştırıyor
Korona Virüs

Prof. Dr. Behzat Özkan: Kovid-19 diyabette kontrolü zorlaştırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Behzat Özkan, Kovid-19’un diyabet hastalığının kontrolünü zorlaştırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:45:00 -
Prof. Dr. Behzat Özkan: Kovid-19 diyabette kontrolü zorlaştırıyor

Enfeksiyonların insüline karşı direnç oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, Kovid-19'un da kan şekeri yükseklimine yol açtığını aktararak, "Bir diyabet hastası Kovid teşhisi konmadan önce günde 2 kere şekerini ölçüyorsa teşhis konduktan sonra günde 4 kere ölçmeli. Bazen kan şekerini normale getirmek için günlük aldığı insülin oranı yüzde 10/20 ya da daha fazla artırılması gerekebilir" uyarısını yaptı. Özkan, hazır hızlı yemekler yerine ev yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini, düzenli sporun şeker hastalığıyla mücadelede çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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