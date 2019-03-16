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Prof. Dr. Ayvallı: “Haçlı ruhu hala devam ediyor”

Antalya’da konferans veren Prof.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:40
Prof. Dr. Ayvallı: “Haçlı ruhu hala devam ediyor”

Antalya’da konferans veren Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, “Haçlı ruhu hala devam ediyor. Yeni Zelanda’da camiye saldırdılar. Kaç kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldular.11 Eylül’de ikiz kuleler bombalandığında haçlı seferlerini andılar. Hıristiyanların içlerinde maalesef bu duygu var” dedi.


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Antalya Neşet Ertaş konferans salonunda‘Üç Aylar ve Mübarek Geceler’ Konferansında konuştu. Ayvallı, kendisini dinlemek için salonu dolduran vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


Dinimizde aylarla ilgili 3 önemli terim olduğuna değinen Ayvallı, “Birincisi haram aylar, ikincisi hac ayları, üçüncüsü ise üç aylardır. Haram aylar; hürmetli aylardır. Hz. Adem’den bu yana bu aylarda harp etmek günah idi. Fakat Araplar dalavere çevirirdi. Ayları yerinden oynatırdı. Ayların yerlerini değiştirmek şiddetle yasaklanmıştır. Hac ayları;bilinen aylardır. Bugünkü mevzuumuz olan üç aylar denilen aylara gelince Sevgili Peygamberimiz Receb-i şerif ayının başında şöyle dua buyurmuşlardır; Ya Rabbi Receb ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle. Ramazan ayına kavuştur. Altın nasıl diğer madenlerden daha kıymetliyse, yakut taşı nasıl diğer taşlardan daha üstün ise aynen bunun gibi, Allahü Teala bazı mekanları emsalinden daha üstün kılmıştır. Bazı zamanları da benzerlerinden daha mübarek kılmıştır. Günlerin efendisi cuma günüdür. Gecelerin en faziletlisi Kadir Gecesi’dir. Ayların sultanı mübarek Ramazan ayıdır. Yüce Rabbimiz biz kullarına olan şefkat ve merhametinden dolayı bazı gecelere, günlere ve aylara hususi kıymet vermiştir” dedi.


Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, konuyu pekiştirmek için İslam tarihinden çeşitli örnekler de verdi. Ayvallı, üç ayların İslam dininde özel yerleri olduğunun altını çizdi.



“Türkiye’nin parçalanması için 100 proje diye kitap yazıldı”


1096-1272 yılları arasında Avrupalı Katolik Hıristiyanların Müslümanların elindeki kutsal topraklar üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için yaptıkları haçlı seferlerine değinen Ayvallı,“Haçlı ruhu hala devam ediyor. Yeni Zelanda’da camiye saldırdılar. Kaç kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep oldular. 11 Eylül’de İkiz kuleler bombalandığında haçlı seferlerini andılar. Hıristiyanların içlerinde bu duygu var. Şerefli Osmanlı devletini yok etmek için 100 plan yapıldı. Türkiye’nin parçalanması için 100 proje diye kitap yazıldı. Osmanlı Senato üyelerinden Lübnanlı tarihçi Emir Şekip Arslan bunu Arapçaya tercüme etti. Onu da eski lsparta milletvekillerinden Yakup Üstün Türkçeye çevirdi. Burada ne var biliyor musunuz? Rusların, Almanların, Macarların, İngilizlerin, Fransızların yaptıkları planlar var. Bütün Avrupalıların yaptıkları planlar var. Elhamdülillah, Osmanlıyı yok edemediler. Onun küllerinden yeni devlet kurulmuştu, İnşallah kıyamete kadar baki kalır” diye konuştu.


Mübarek geceleri anlatan Prof. Dr. Ayvallı, günlerin anlamları hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:40
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