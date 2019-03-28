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Prof. Dr. Ayten Filiz emekli oldu

GAÜN Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.

28 Mart 2019 Perşembe 18:00
Prof. Dr. Ayten Filiz emekli oldu

GAÜN Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Filiz uzun yıllar hizmet verdiği Gaziantep Üniversitesi’nden emekli oldu.


GAÜN Hastanesi Oditoryumunda düzenlenen emeklilik törenine, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve çalışan katıldı.


Törende Prof. Dr. Ayten Filiz’in yetiştirmiş olduğu öğrencilerden mesajların yer aldığı ve Prof. Dr. Ayten Filiz’in hayatından kesitlerin sunulduğu slayt gösterisi ile başladı. Prof. Dr. Ayten Filiz’in, bölgedeki en büyük göğüs hastalıkları kliniğinin GAÜN Hastanesi bünyesinde hizmet veriyor olmasındaki emeklerinden de söz edildiği emeklilik töreni duygusal anlara sahne oldu.


Törende Gaziantep Üniversitesi’ne vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp ve Prof. Dr. Metin Bedir tarafından Prof. Dr. Ayten Filiz’e plaket ve çiçek takdim edildi.


Emeklilik töreni, Filiz’in tebrikleri almasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:00
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