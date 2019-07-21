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Prof. Dr. Aygül’den hayvan barınağına övgü

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni gezen ünlü İslam Tarihi Araştırmacısı Prof.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:04
Prof. Dr. Aygül’den hayvan barınağına övgü

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni gezen ünlü İslam Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Hüseyin Aygül, böyle modern bir hayvan barınağına sahip olduğumuz için tüm Türkiye’nin övünmesi gerektiğini söyledi.


Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde yer alan tüm birimleri İslam Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Hüseyin Aygül’e gezdiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, barınak hakkında bilgiler verdi. Tesisteki tüm birimleri gezdirerek, bakım, tedavi, barınma birimleri ile uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nin sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek benzer projelerde birçok yerel yönetim tarafından incelenerek örnek alındığını ifade etti. Dündar, koruma altındaki hayvanların aşı ve tedavileri yapılarak son derece sağlıklı ve steril ortamda kaldıklarını, barınağın bugünkü mevcut haliyle Avrupa’nın en modern tesislerinden biri olduğunu söyledi.


İslam Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Hüseyin Aygül de, böylesi modern ve hijyenik bir hayvan barınağını gezmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sahipsiz kedi ve köpekler, son teknoloji cihazlar ile donatılmış özel muayenehanelerde, uzman veteriner hekimler tarafından tedavi ediliyor. Bursa’daki hayvan severlerin gönül rahatlığıyla hayvanlarını getirerek tedavi ettirebileceği önemli bir merkez burası. Avrupa’da çok güzel hayvan barınaklarının olduğu söyleniyor. Ancak burayı gezip gördükten sonra rahatlıkla diyebilirim ki, burası gerek Türkiye’nin gerekse de Avrupa’nın en modern hayvan barınağı. Böyle bir hayvan barınağına sahip olmamız hayvanların yanı sıra bizler için de önemli bir gelişme. Bundan övünç duyuyoruz” dedi.


İslam dininde hayvanlara yönelik önemli değer ölçüleri olduğunun altını çizen Aygül, “Hayvanlara karşı merhamet ve şefkat vardır. Burada görev yapan arkadaşlarımız kendilerini bir çalışma hayatının içerisinde görebiliyor olabilirler ancak yardıma muhtaç olan hayvanları iyileştirerek büyük sevaplar da kazanıyorlar. Ben başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere bu barınağın yapımında emeği geçen ve burada görev yapan tüm arkadaşlarımıza bir hayvan sever olarak teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:04
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