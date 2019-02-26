Prof. Dr. Aygül Süel, Arkeoloji Bölüm Başkanı oldu

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiArkeoloji Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Aygül Süel getirildi.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hititoloji Anabilim Dalında 47 yıl akademik personel olarak hizmet veren Prof. Dr. Aygül Süel, 2018 yılında emekli olmuştur. Emekliliğin ardından yeni bir misyon üstlenen Prof. Dr. Aygül Süel, Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Arkeoloji Bölüm Başkanı olarak göreve başladı.

1990 yılında Prof. Dr. Aygül Süel’in bilimsel başkanlığında kurtarma kazısı olarak başlayan Ortaköy-Şapinuvakazı çalışmaları, 1992-2018 yılları arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle, Ankara Üniversitesi adına bir bilim heyeti tarafından Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Mustafa Süel başkanlığında yürütülmüştü.

27 yıl Ankara Üniversitesi adına yürütülen Ortaköy-Şapinuva Hitit arkeolojik kazıları Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Prof. Dr. Aygül Süel’in yoğun çaba ve çalışmalarıyla birlikte Hitit Üniversitesi çatısı altında yapılacak.

Böylece 2019 yılından itibaren Ortaköy-Şapinuva Hitit şehrindeki arkeolojik kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle, Hitit Üniversitesi adına bir bilim heyeti tarafından Prof.Dr. Aygül Süel başkanlığında yürütülecek.Şapinuva Hitit Şehri, M.Ö.14.yy’ın ilk yarısında Hitit Büyük KralıTuthaliya II ve Taduhepa çiftine ev sahipliği yapmış Hitit Devletinin bir diğer başkentidir. Aynı zamanda bu şehir günümüzün Mekke ve Kudüs’ü gibi Hitit çağında çok önemli bir dini merkezdir.

Hitit şehrinde, 1990 yılında başlayan kazılarla TepelerarasıveAğılönü bölgelerinde çok sayıda yapı açığa çıkarılmış ve koruma altına alınmıştır. Açığa çıkarılan yapılar, işlikler ve kurban çukurları Hitit Dünyası için bulunan tek örneklerdir.