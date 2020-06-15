Prof. Dr. Ateş Kara'dan yeni önlem sinyali!

Türkiye'nin 1 Haziran'da başlattığı normalleşme adımları sonrasında son birkaç gündür vakalarda yaşanan artış Ahmet Hakan yönetiminde CNN Türk'te yayımlanan Tarafsız Bölge'de ele alındı.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da programın konukları arasındaydı.

Normalleşme sürecinde vaka sayılarında bir miktar artış beklediklerini söyleyen Prof. Kara, “Yeni normale dönüşle beraber vaka sayısında bir miktar artış olması bekleniyordu. Bizim de böyle bir öngörümüz vardı. Ama bu rakamlar bizim beklentimiz içerisinde mi diye sorarsan biraz beklentimizin üzerinde” ifadesini kullandı.

Normalleşmenin toplumda “Virüs tamamen ortadan kalktı, her şey düzeldi ve tamamen normale dönüyoruz" gibi bir algı oluşturduğunu söyleyen Prof. Kara, bunun büyük bir hata ve yanılgı olduğunun altını çizdi.

"Yeni kararları gözden geçirmek gerekecek"

Önümüzdeki 2-3 gün içinde vaka sayılıranın yukarı doğru artması halinde bunun sorunun daha ciddi olduğu anlamına geleceğini ifade eden Prof. Dr. Ateş Kara, “Ona göre önlemleri veya alınabilecek yeni kararları gözden geçirmek gerekecek. Mutlak ve mutlak bireysel olarak önlemler almamız lazım. Bu rakamlar çok yüksek” dedi.

Kara, Ahmet Hakan'ın sorusu üzerine Türkiye genelinde maske takmanın zorunlu hale getirilebileceğini de söyledi.

Kara, yeniden her şeyi kapatmanın ise kurallara uyan insanlara haksızlık olacağının altını da çizdi.