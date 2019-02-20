Prof. Dr. Aşkın Asan'a, GREVIO Türkiye adaylığı sürecinde destek

İSTANBUL (AA) - Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) üyeliği için Türkiye'den kadın çalışmaları ve akademik başarılarıyla bilinen Prof. Dr. Aşkın Asan aday gösterildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) yapılan yazılı açıklamada, KADEM, 15 Temmuz Derneği, AYDOST Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (AYSİT), Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BaKaP), BEYAZGÜL Derneği, Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği, Haseki Kadın Vakfı, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Hukukçu Kadınlar Derneği, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV), Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV), Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi'nin (TÜRKAD) Asan'ı desteklediğini belirtildi.



Açıklamada, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı kapsamında Aile içi İletişim ve Ebeveyn Eğitimi ile Aile Sosyolojisi derslerini yürüten Prof. Dr. Aşkın Asan'ın, aynı zamanda üniversitenin Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür olarak görev yaptığı kaydedildi.

Kadın çalışmaları alanındaki yayınları ve geliştirdiği projeleriyle tanınan Asan'ın, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Ajanda Kadını Güçlendirme Komitesinde ve Dünya Bankası Kadını Güçlendirme Danışma Kurulunda danışmanlık yaptığı, kırsal bölgelerde kadını güçlendirme amacıyla Kadın Merkezleri kurduğu, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yerel kampanyalar yürüttüğü ve sadece ilkokul diplomasına sahip kadınlar için "Üniversite Transfer" programı geliştirip uyguladığı anlatıldı.

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sorunları Komitesi Başkanı ve özel raportörü olarak çalan Asan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliği görevinde bulunduğu ve Kadın Sorunları Araştırma Komisyonunun kurulmasına öncülük ettiği belirtildi.

Asan'ın 2007-2011 döneminde Ankara milletvekili, 2011-2014'de de Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kadınlara yönelik etkili çalışmalara imza atan, akademik ve bürokratik başarıları ile bilinen Prof. Dr. Aşkın Asan’a GREVIO Türkiye adaylığı sürecinde desteklerimizi sunar, kendisine başarılar dileriz." denildi.