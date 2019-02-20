0553 313 94 23

Prof. Dr. Aşkın Asan'a, GREVIO Türkiye adaylığı sürecinde destek

Aralarında KADEM'in de yer aldığı 19 sivil toplum kuruluşu, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu üyeliği için Türkiye'den aday gösterilen Asan'ı desteklediğini açıkladı

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:07
Prof. Dr. Aşkın Asan'a, GREVIO Türkiye adaylığı sürecinde destek

İSTANBUL (AA) - Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO) üyeliği için Türkiye'den kadın çalışmaları ve akademik başarılarıyla bilinen Prof. Dr. Aşkın Asan aday gösterildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) yapılan yazılı açıklamada, KADEM, 15 Temmuz Derneği, AYDOST Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (AYSİT), Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BaKaP), BEYAZGÜL Derneği, Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği, Haseki Kadın Vakfı, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Hukukçu Kadınlar Derneği, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV), Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV), Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi'nin (TÜRKAD) Asan'ı desteklediğini belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı kapsamında Aile içi İletişim ve Ebeveyn Eğitimi ile Aile Sosyolojisi derslerini yürüten Prof. Dr. Aşkın Asan'ın, aynı zamanda üniversitenin Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür olarak görev yaptığı kaydedildi.

Kadın çalışmaları alanındaki yayınları ve geliştirdiği projeleriyle tanınan Asan'ın, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Ajanda Kadını Güçlendirme Komitesinde ve Dünya Bankası Kadını Güçlendirme Danışma Kurulunda danışmanlık yaptığı, kırsal bölgelerde kadını güçlendirme amacıyla Kadın Merkezleri kurduğu, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yerel kampanyalar yürüttüğü ve sadece ilkokul diplomasına sahip kadınlar için "Üniversite Transfer" programı geliştirip uyguladığı anlatıldı.

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sorunları Komitesi Başkanı ve özel raportörü olarak çalan Asan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliği görevinde bulunduğu ve Kadın Sorunları Araştırma Komisyonunun kurulmasına öncülük ettiği belirtildi.

Asan'ın 2007-2011 döneminde Ankara milletvekili, 2011-2014'de de Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kadınlara yönelik etkili çalışmalara imza atan, akademik ve bürokratik başarıları ile bilinen Prof. Dr. Aşkın Asan’a GREVIO Türkiye adaylığı sürecinde desteklerimizi sunar, kendisine başarılar dileriz." denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:07
  1. KADEM
  2. Prof. Dr. Aşkın Asan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için seferber oldu
    1. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    2. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    3. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    4. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    6. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    7. Festival öncesi davul zurna ile..
    8. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    9. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    10. Başkan Türel Google Trends..
    11. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    12. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    13. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    15. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    16. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    17. Gaziantep'te asayiş
    18. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    19. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    20. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    21. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    22. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    23. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    24. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    25. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    26. Beykoz Belediye Başkanı Yücel..
    27. Rus tıbbi yardımı Venezuela’ya vardı
    28. THY Genel Müdürü Ekşi, ERÜ Rektörü..
    29. Kütahya'da kara yolunda çökme
    30. New York borsası yükselişle açıldı
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı