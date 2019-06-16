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Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki obrukların sayısının artacağı öngörülüyor”

Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan 300’den fazla obruğa zamanla yenileri eklenirken, uzmanlar bu çöküntülerin doğal jeolojik bir olay olduğunu, obruk sayısının artacağını belirtiyor.

16 Haziran 2019 Pazar 14:46
Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki obrukların sayısının artacağı öngörülüyor”

Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan 300’den fazla obruğa zamanla yenileri eklenirken, uzmanlar bu çöküntülerin doğal jeolojik bir olay olduğunu, obruk sayısının artacağını belirtiyor.


Türkiye’nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar’da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar tehdit oluşturuyor. Karapınar’da son olarak geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 15 metre çapında bir obruk oluştu. Obrukların etrafındaki tarlalarda ise hasat başladı. Bazı obrukların etrafı tel örgü ile çevrilirken, bazıları ise açık duruyor.



“Obruk sayısının artacağı öngörülüyor”


Obrukların kontrol edilmesinin imkansız olduğunu, sadece yer altı sularının kullanımının kontrol edilebileceğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, “Obruk oluşumu genellikle doğal jeolojik olaylara bağlı. Bu şu anlama geliyor, bölgedeki tabaklar suyla karşılaştığı zaman çökme yapıyor ve obruk oluşuyor. Obruk geçmişten beri oluşan bir şey. Geçmişte Konya’da oluşan birkaç obruk sayısı özellikle 2000’lerden sonra hızlı bir şekilde artmaya devam etti. 2010 ile 2018 arasında 60’a yakın obruk oluştu. Her yıl sayıları giderek artıyor. Son altı ay içerisinde 12 adet obruk oluştu. Bu sayının daha da artacağı öngörülüyor" dedi.



“Asıl temel sebebi yer altı sularının kullanımı”


Asıl temel sebebin yer altı sularının kullanımı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fetullah Arık, "Yer altı suları doğrudan obruk oluşturacak faktör değildir belki ama hem jeolojik yapı, hem kuraklık hem de fazla su kullanımı obruk oluşumunu artırıyor. Obrukların sayısı arttıkça artık can kaybının yaşanma olasılığı da artıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:46
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