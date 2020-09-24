Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Özaydın Gaziantep Üniversitesi rektörü olarak atandı. 1988 yılanda başladığı İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümünü 992'de tamamlayarak mezun oldu. Yüksek Lisansını da mezun olduğu üniversitede Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Prof. Dr. Arif Özaydın, Doktorasını da yine İstanbul Üniversitesinde bitirdi.

Resmi Gazete rektör atamaları

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararlara göre, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.