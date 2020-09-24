  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın
Biyografi

Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın atandı. Peki Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:56:00 -
Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Özaydın Gaziantep Üniversitesi rektörü olarak atandı. 1988 yılanda başladığı İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümünü 992'de tamamlayarak mezun oldu. Yüksek Lisansını da mezun olduğu üniversitede Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Prof. Dr. Arif Özaydın, Doktorasını da yine İstanbul Üniversitesinde bitirdi.

Resmi Gazete rektör atamaları

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararlara göre, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi
Medya

Acun Ilıcalı'dan Diriliş Ertuğrul hamlesi

TRT'nin izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp Bey rolünü oynayan Engin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı..
Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Meşruiyetini tanımıyoruz
Dünya

Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Meşruiyetini tanımıyoruz

Almanya, Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığın..
Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması
Gündem

Bakan Soylu'dan kiritik İHA açıklaması

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'ları Türkiye'den daha iyi kullanan bir ülke yok d..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı