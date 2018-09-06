Prof. Dr. Arıboğan Üsküdar Üniversitesi’nde

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalarıyla bilinen akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi Rektör danışmanlığı görevine getirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:57
Prof. Dr. Arıboğan Üsküdar Üniversitesi’nde

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalarıyla bilinen akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi Rektör danışmanlığı görevine getirildi. Arıboğan, “Politik Psikoloji Merkezi”ni Üsküdar Üniversitesinde hayata geçirmeyi hedefliyor.


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