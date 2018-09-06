Prof. Dr. Arıboğan Üsküdar Üniversitesi’nde
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalarıyla bilinen akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi Rektör danışmanlığı görevine getirildi.06 Eylül 2018 Perşembe 10:57
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında çalışmalarıyla bilinen akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Üsküdar Üniversitesi Rektör danışmanlığı görevine getirildi. Arıboğan, “Politik Psikoloji Merkezi”ni Üsküdar Üniversitesinde hayata geçirmeyi hedefliyor.