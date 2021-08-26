Prof. Dr. Altın yatırımcılarını ilgilendiren tarihi açıkladı

Haftanın ilk iki işlem gününde 1812 dolara kadar yükselerek son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaşan ons altın, dün ve bugün gelen düşüş hareketinin etkisi ile birlikte öğle saatlerinde 1786 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güne 1793 dolar seviyesinden başlayan ons altında gün içerisinde en düşük 1784 dolar, en yüksek ise 1793 dolar seviyeleri takip edildi. Analistler ons altın için 1778 dolar seviyesini destek, 1812 dolar seviyesini direnç noktası olarak öne çıkarıyor.

ABD’de ekonomik toparlanmaya yönelik beklentiler, aşı gelişmeleri ve Jackson Hole Sempozyumu’nda alınacak kararlar altında yönü belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.