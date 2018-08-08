Atatürk'e hakaret tutuklanma sebebi olamaz diyen Ali Nesin kimdir?

Atatürkçü kimliğiyle tanınan Matematik Köyü Kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretin tutuklama sebebi olmaması gerektiğini söyledi. Peki Ali Nesin Kimdir? Prof. Dr. Ali Nesin nereli?

Şebinkarahisarlı Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin 1956'da İstanbul'da doğdu. Paris VII Üniversitesi'nden matematikten "maitrise" derecesini aldı. Daha sonra ABD'de Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Ali Nesin, 1985-1986 arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1987-1989 arasında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995'e kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı. 1993-1994 öğretim yılını Bilkent Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak geçirdi.

AZİZ NESİN'İN OĞLUDUR

Babası Aziz Nesin'in 1995'te ölümü üzerine yurda kesin dönüş yaptı ve Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi. 1996'dan beri Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı olan Ali Nesin dört çocuk sahibidir. Kasım 2004'ten beri de Nesin Yayınevi genel yönetmenliğini yapmaktadır ve 2011 yılından itibaren Hrant Dink Vakfı danışma kurulu üyesidir. 2003'ten beri üç ayda bir yayımlanan ve Türk Matematik Derneği'nin sahibi olduğu Matematik Dünyası adlı derginin sorumlu yazı işleri müdürüdür.

ESİN MATEMATİK KÖYÜ'NÜN KURUCUSUDUR

Matematik araştırmaları, bölüm başkanlığı ve Nesin Vakfı yöneticiliğinin yanı sıra yağlıboya resim, desen ve portre çalışmaları da yapmaktadır. Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) kurucu üyesidir. Nesin Matematik Köyü'nün kurucusudur.

Sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci hakkında dava açılmıştı.