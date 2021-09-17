Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Prof. Dr. Ali Erbaş kimdir?

Ali Erbaş 1961 yılında Ordu Kabadüz'de dünyaya geldi. 1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'te ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1987'de Tefsir Anabilim Dalında “Kur’an’daki Tekrarlar” isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında “İlâhî Dinlerde Melek İnancı” isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1998'de doçent unvanını almıştır. 1997 yılından 2002 yılına kadar Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Burada çalışırken, 2004 yılında profesör unvanını almıştır. 2006-2011 yılları arasında ise iki dönem olmak üzere dekanlık görevini üstlenmiştir.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanmış ve 6 yıl bu görevi yürütmüştür. 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.