Prof. Dr. Aldemir; “Adnan Menderes olgusu henüz tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmiş değildir”

AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ’nün akademik anlamın yanı sıra bölgesel ve ulusal alanda demokrasi şehidi Adnan Menderes’i en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından temeli atılan Adnan Menderes Müzesi’nin Türkiye siyasi yaşamı için büyük önem taşıdığını ifade eden ADÜ Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesinin akademik anlam ile bölgesel ve ulusal alanda demokrasi şehidimiz Adnan Menderes’i en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. Aldemir “Çok sayıda kitap yazılmış olmasına rağmen, Adnan Menderes olgusu henüz tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmiş değildir. Bundan sonra Üniversite olarak merhum Adnan Menderes’in siyasal ve sosyal kişiliği, demokrasimize katkıları, milli iradenin hakim kılınması konusundaki öncü kimliğini, akademik olarak daha geniş perspektiften bakarak mercek altına alacağız” dedi.

Soylu, müzenin önemine dikkat çekmişti

Yapımına 1961 yılında başlanan ve çeşitli sebeplerle inşa edilemeyen Adnan Menderes Müzesi’nin temel atma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Merhum Adnan Menderes’i aramızdan aldıkları tarihten itibaren O’na ait bütün izleri silmeye başlamışlardı. Arşivlerden görüntülerini ve fotoğraflarını sildiler. Bırakın bir müzesini açmayı hayal etmeyi yıllar yılı mezarını dahi ziyaret etmeye izin vermediler. Bu ülkeye 10 yıl hizmet etmiş bir başbakanı hem idam ettiler hem de kimsenin uğramadığı bir adaya defnettiler” demişti.