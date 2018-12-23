Prof. Dr. Aksar Uluslararası Ceza Mahkemelerine yargıç seçildi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Aksar'ın, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) hakimi seçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "UCMRM bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, ülkemizce aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, UCMRM'nin Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kurulduğu vurgulandı.



