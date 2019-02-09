Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde İstanbul'un yüzde 70'i yıkılır

Kartal'da son yaşanan acı olay 'Şehirdeki binalar depreme dayanıklı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

İSTANBUL'DAKİ KAÇAK YAPILAR

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'daki kaçak yapılarak dikkat çekerek, "İstanbul'un yüzde 70'i kaçak durumda. Kaçak yapıyla dolu. Şu anda kentte yaklaşık 1 milyon 600 bin yapı var. Bu da olası bir depremde en az 1 milyon yüz bin yapının etkileneceği anlamına gelir." dedi. Kaçak binaların imar barışına sokulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Ercan, "Kaçak şehre, imar barışı olmasın" diye konuştu.

Ercan şunları söyledi:

Beklenen İstanbul depremine gelince… Kuzey Anadolu kırığında sarsıntısız sürtünmeli yürümenin oluşmasıyla İstanbul ve Tekirdağ kırıklarında beklenen deprem büyüklüğü onda bir oranında azaldı. Dörtte bir oranında da yıkıcılığı düştü. Çıkan enerji olması gereken depremin onda biri kadar enerji boşalmış oldu.

"BİNA KALMAZ"

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise şöyle konuştu:

İnsanlar içlerindeki büyük deprem korkusuna rağmen, tam tersi bir noktada yürüyor. Bütün binanın dayanıklı sütunlarının kesilmesi ve düzenli denetim yapılmaması bir yana, kendisini taşıyamayan bir zemine 8-10 kat bina dikmişler. Beylikdüzü'nde de benzeri olaylar söz konusu. Kötü zeminlere taşıyamayacağı yükte binalar yapıyorlar. Belediyelerden böyle izin alabildikleri için rahat davranıyorlar. Zeminin taşıyamayacağı 15-30 katlı binalar yapıyorlar. Ancak kimse unutmasın ki tabiatın yasası belediye meclisinin yasasından çok daha baskın oluyor. Söylendiği gibi Marmara Denizi'nin yakınında büyük bir deprem olursa İstanbul'da bina kalmaz. (Sözcü)