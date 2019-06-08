Prof. Ömer Bolat: 23 Haziran imtihan günü

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

MUSİAD eski Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. "23 Haziran İstanbul halkı için önemli bir imtihan günü." diyen Bolat, "İstanbul'a 25 senedir olağanüstü hizmetler sunan ve çok başarılı bir hizmetkar belediyecilik örneği sergileyen AK Parti'nin temsil ettiği anlayışın kazanmasını yürekten istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da CHP'li Yavaş'ın kazanması ile başkentin iki ayda birçok şey kaybettiğini belirten Bolat, şunları söyledi:

"Binali beyin kaybetmesi İstanbul'da kaybın başlayacağı bir dönemi ifade ediyor. İnşallah halkımız hem vefa gösterecek hem de ülkenin ve İstanbul'un bekasına destek verecek."

"Bütün halkımızı yeni bir diriliş ruhuna davet ediyorum." ifadesini kullanan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"23 Haziran'da sayın Binali Yıldırım'ın başkan seçilmesi için bütün varlığımızla ve gücümüzle çalışarak destek olmalıyız. Rabbim sayın Binali Yıldırım ile birlikte İstanbul ve Türkiye'nin yüzünü güldürmeyi nasip etsin."