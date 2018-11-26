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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün'de temaslarda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ürdün'ün diyanet hizmetleri, özellikle din ve dil eğitimi noktasında çok büyük birikime sahip olduğunu belirterek, "Bu birikimlerimizi, tecrübelerimizi birleştirdiğimiz birbirimizle paylaştığımız takdirde hizmetlerin daha da büyüyeceğine, gelişeceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:42
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün'de temaslarda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret için Ürdün'e giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Amman Uluslararası Havaalanında Ürdün Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Abul Naser Abu Al Bassal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz karşıladı.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının yüz yıla yakın bir geçmişinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizinle beraber bundan sonra gerçekleştireceğimiz iş birliği iki ülke için hayırlara vesile olacak diye düşünüyorum. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığının 100 yıla yakın bir geçmişi var, bu süre içerisinde yapmış olduğumuz çok önemli hizmetler var. Ürdün'ün diyanet hizmetleri, özellikle din ve dil eğitimi noktasında çok büyük bir birikime sahip olduğunu biliyoruz. Bu birikimlerimizi, tecrübelerimizi birleştirdiğimiz, birbirimizle paylaştığımız takdirde hizmetlerin daha da büyüyeceğine, gelişeceğine olan inancımız tamdır.

Din eğitimi ve dil eğitimi noktasındaki öğrenci değişimi, hoca değişimi, öğretim üyesi değişimi Türkiye'den Ürdün'e, Ürdün'den Türkiye'ye, bu bizim çalışmalarımızı daha da hızlandıracaktır. Bu noktalarda birbirimize yardımcı olursak, destek olursak iki ülkenin büyük kazancı olacaktır, diye düşünüyorum."

Bakan Abul Naser Abu Al Bassal ise ziyaretin iki ülkenin dini alanda işbirliğini arttıracağını umduğunu bildirdi.

Erbaş'ın, Ürdün'ün ardından Katar ve İran'a da ziyarette bulunacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:42
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