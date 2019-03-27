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Probolis Uzmanı Tanuğur, Hollandalı annelerle buluştu

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, 24 Mart Pazar günü Hollanda’nın Rotterdam kentinde Hollanda’lı anneler ile bir araya geldiği seminerde ‘Arı Ürünleri ve Faydaları’ konusu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, arı ürünleriyle ilgili yapılan bilimse çalışmaları anlattı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:42
Probolis Uzmanı Tanuğur, Hollandalı annelerle buluştu

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, 24 Mart Pazar günü Hollanda’nın Rotterdam kentinde Hollanda’lı anneler ile bir araya geldiği seminerde ‘Arı Ürünleri ve Faydaları’ konusu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, arı ürünleriyle ilgili yapılan bilimse çalışmaları anlattı.


Sunumunda propolis ile ilgili merak edilenlere değinen Tanuğur, propolisin arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olduğuna dikkat çekti.


Tanuğur, “Fakat kovandan çıktığı ham haliyle insan tüketimine uygun değil. Propolisin insan tüketimine uygun hale getirilmesi için mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda özütlenmesi gerekiyor. Doğru bir şekilde özütlenmiş propolis, nar suyundan 80 kat daha yüksek antioksidan aktivite gösteriyor” dedi.



“Anneler için çocuklarını doğal yollarla koruyabilmek çok önemli”


Propolisin binlerce yıldır kullanılan doğal bir arı ürünü olduğundan bahseden Tanuğur, “Propolis antioksidan etkisiyle bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur, hastalıklara karşı bizikorur. Özellikle çocuklar; kreş, okul vb. kalabalık ortamlarda maruz kaldığı mikroplardan dolayı sık sık hasta olurlar. Anneler için çocuklarını doğal yollarla koruyabilmek çok önemli. Propolisle hem çocuklar hem de yetişkinler doğal yollarla bağışıklıklarının güçlenmesine yardımcı olabilirler. Bunun yanı sıra propolis; mantibakteriyel, antiviral, antifungal ve antitüömör etkilere de sahip” ifadelerini kullandı.


Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal içeren karışımlar, damla, sprey, tablet formunda ürünler ürettiklerini ifade eden Tanuğur, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan laboratuar analizleriyle doğal besin içeriği ve biyolojik aktivitelerini doğruladıklarını belirtti.


Bunun yanı sıra, Sözleşmeli Arıcılık modeliyle kovandan sofraya izlenebilir üretim gerçekleştirdiklerini belirten Tanuğur, geliştirdikleri inovasyon ödüllü özütleme yöntemi ve katma değerli arı ürünleriyle ulusal ve uluslararası arenada 26 farklı ödüle layık görüldüklerini ve ürünlerini 13 farklı ülkede tüketicileribuluşturduklarını dile getirdi.


“Anadolu propolisini dünya markası yapma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz”


Geliştirdikleri ürünlerin piyasadaki benzer ürünlerden en az 3 kat daha yüksek biyolojik aktiviteye sahip olduğunu belirten Tanuğur, “Anadolu propolisini diğer ülkelerde elde edilen propolislerle karşılaştırdığımızda çok özel bir antioksidan profiline sahip. Başka hiçbir propolis türünde olmayan bazı fenolik flavonoid bileşenler Anadolu propolisinde bulunuyor. Çünkü Anadolu coğrafyası, tüm Avrupa’daki endemik bitkilerin üçte birini içeriyor. Bu zengin bitki çeşitliliği de doğrudan propolisin bileşimine yansıyor. Geliştirdiğimiz Anadolu propolisinin şifasını sizlere ulaştırıyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Her geçen gün annelerden aldığım sayısız olumlu mesaj benim bu yoldaki inancımı daha da kuvvetlendiriyor. Anadolu propolisi bir dünya markası yapma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:42
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