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"Probiyotik her şeye şifa değil"

Probiyotik Prebiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan:- "Probiyotikler her şeye şifa değildir. Kullanılacağı birkaç yer vardır. Bilimsel çalışmalara kanıt olanları kullanmak lazım. 'Her şeye iyi gelir' algısı yanlıştır" - "Bağırsak florasını korumak için probiyotik takviyesi alacak insan grubu, özel bir gruptur. Herkesin kendi kendine bunu alıp kullanması çok doğru değil"

13 Ocak 2019 Pazar 11:17
"Probiyotik her şeye şifa değil"

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Probiyotik Prebiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, "Probiyotikler her şeye şifa değildir. Kullanılacağı birkaç yer vardır. Bilimsel çalışmalara kanıt olanları kullanmak lazım. 'Her şeye iyi gelir' algısı yanlıştır." dedi.

Prof. Dr. Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olarak bağışıklığı güçlendiren mikroorganizmalara "probiyotik" dendiğini ifade etti.

Bağırsak düzeninin bozulduğu durumlarda ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan probiyotiklerin "faydalı bakteriler" olduğunu dile getiren Karakan, şikayete yönelik doğru tipte bakteri seçmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karakan, "Bağırsak florasını korumak için probiyotik takviyesi alacak insan grubu, özel bir gruptur. Herkesin kendi kendine bunu alıp kullanması çok doğru değil. Sağlıklı beslenmek de bağırsak bakterilerini iyileştiriyor. Akdeniz diyetinin dünyada en çok bağırsak bakterilerini koruyan diyet olduğu bilinmektedir. Akdeniz diyeti, Türk beslenmesine çok yakındır." ifadelerini kullandı.

- "Antibiyotikler faydalı bakterileri kaybetmeye neden oluyor"

Bağırsakların "vücudun merkezi" kabul edildiğini belirten Karakan, sindirim sistemi ve ruhsal durum bozukluklarının da bağırsak bakterileriyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Gluten, gıda alerjileri, iltihaplı bağırsak ve huzursuz bağırsak hastalığı, depresyon, panik atak, kaygı bozukluğu, otizm, parkinson ve alzaymır gibi rahatsızlıkların da bağırsakla ilişkisi olduğuna işaret eden Karakan, "Bağırsak bakteri yapısı hem zararlı hem de dost bakterilerden oluşuyor. Bu denge iyi korunursa sağlıklı oluyorsunuz. Bu dengeyi neler bozuyor? En başta antibiyotik bozuyor. Bağırsakta faydalı bakterileri ebedi olarak kaybetmemize sebep olabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar antibiyotik içmememiz lazım." dedi.

Bağırsak rahatsızlıklarında da sıklıkla başvurulan antibiyotiklerin etkilerinin uzun süre vücutta kaldığına işaret eden Karakan, "Çocukken alınan antibiyotiğin etkileri çok fazla oluyor. Antibiyotiğin zararlı olduğu, az kullanmamız gerektiği anlatılıyor ancak bağırsak bakteri tarafı, yeni bulgular arasındadır." ifadelerini kullandı.

- "Probiyotikler uzun süre gündemde olacak"

Probiyotiklerin uzun süre daha gündemde olacağına dikkati çeken Karakan, şunları kaydetti:

"Probiyotikler her şeye şifa değildir. Kullanılacağı birkaç yer vardır. Bilimsel çalışmalara kanıt olanları kullanmak lazım. Medyada yer alan 'Her şeye iyi gelir' algısı yanlıştır. Bağırsak bakterilerimizin önemi giderek artıyor. Bağırsak florasını iyileştiren tedaviler gelecekte gündeme gelecek. O zaman birçok hastalığa faydası olacaktır. Daha çok iltihaplı bağırsak hastalığı, otizm gibi ruhsal sorunlara karşı tedaviler geliştirilmeye çalışılıyor. Antibiyotiğe bağlı bağırsak hastalıklarında çalışmalar var. Gelecekte bu çalışmalar artacak gibi görünüyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:17
  1. bağırsak
  2. bakteri
  3. probiyotik
  4. Probiyotik ve Prebiyotik Derneği
  5. Prof. Dr. Tarkan Karakan

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