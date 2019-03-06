Prizden çıkan yangın evi kül ediyordu Bursa’da elektrik prizinden yangın çıktı.

Bursa’da elektrik prizinden yangın çıktı.

Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 4 katlı bir binada yangın çıktı. İkamette kimsenin bulunmadığı sırada prizden kıvılcım çıktı. Kısa sürede odayı alevler sardı. Dumanları fark eden komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlerin teslim olduğu odaya müdahalede bulundu. Tüm bu yaşananları mahalleli korku dolu gözlerle izledi. Çevrede güvenlik tedbiri alan ekipler, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını yan odalara ve çevreye sirayet etmeden söndürdü.

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