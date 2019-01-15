Prizde unutulan ütü az kalsın faciaya neden oluyordu
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir terzi dükkanında prizde unutulan ütü nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu.15 Ocak 2019 Salı 21:36
Seyhan Tellidere Mahallesi'nde Ali İhsan Taş'a ait iş yerinde prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. Dükkandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.
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