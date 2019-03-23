Presli varil cinayeti zanlıları tutuklandı Yozgat’ta öldürüldükten sonra preslenmiş varil içine konarak araziye atılan Ümit Boyraz’ı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Yozgat’ta öldürüldükten sonra preslenmiş varil içine konarak araziye atılan Ümit Boyraz’ı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.



Yozgat’ta 2 gün önce arazide varil içerisinde preslenmiş olarak bulunan Ümit Boyraz’ı öldürdüğü iddiasıyla emniyet güçleri tarafından dün gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 zanlı serbest bırakılırken N.B. ve M.G. adliyeye sevk edildi. Bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan N.B. ve M.G. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.