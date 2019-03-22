Preslenmiş varil içerisindeki cesedin kimliği belirlendi 4 kişi gözaltına alındı

Yozgat’ta dün metal varil içerisinde bulunan erkek cesedinin bir haftadır kayıp olan Ü.B’ye ait olduğu yapılan otopsi sonucu tespit edildi.

Yozgat’ta dün şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta boş bir arazide preslenmiş vaziyette bulunan varil, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Adli Tıp Kurumuna götürülerek incelendi. Burada açılan ve yapılan kimlik belirleme çalışması sonrasında cesedin bir haftadır kayıp olan Ü. B.’ye (34) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme yapan emniyet ekipleri, cinayet zanlısı olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Öğleden sonra ise şüphelilerin adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Kabaktepe mevkilinde gerçekleşmiş ve şüpheli varil ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olay yerinde inceleme yapmıştı. Preslenmiş varilde incelemelerde bulunan ekipler, içerisinde ceset bulunan varili incelenmek ve kimlik tespiti yapılması üzere Cumhuriyet Savcısının izniyle Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürmüştü.