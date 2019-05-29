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Preo, küçük ev aletleriyle mutfaklara giriyor

Teknosa’nın kendi markası Preo, My Cook serisi ile mutfaklardaki yerini alıyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:04
Preo, küçük ev aletleriyle mutfaklara giriyor

Teknosa’nın kendi markası Preo, My Cook serisi ile mutfaklardaki yerini alıyor. Preo ailesine yeni katılan çay makinesi, elektrikli cezve, tost makinesi ve el blender’ı hem kahvaltı hem de atıştırmalık hazırlarken mutfakların en pratik yardımcısı oluyor.


Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın özel markası Preo, küçük ev aletleri serisi olan My Cook ailesi ile büyüyor. Keyifli kahvaltıları ve lezzetli atıştırmalıkları hazırlarken mutfakların bir numaralı yardımcısı olacak Preo My Cook Çay Makineleri, Elektrikli Cezveler, Tost Makineleri ve El Blenderları, farklı renk seçenekleri ve avantajlı fiyatlarıyla her zevke ve keseye uygun alternatifler sunuyor.



Keyifli anlara lezzet katan küçük ev aletleri


Preo My Cook, ihtiyaca göre 2.4 L hazne, 1.2 L demlik kapasitesine sahip PTM02 DELUX veya 1.7 L su ısıtıcısı, 1 L cam demlik hazne kapasitesine sahip PTM01 Çay Makineleri ile günün en keyifli anı olan kahvaltılara ve uzun sohbetlere eşlik ediyor. 5 kademeli ısı ayarı ve 6 adet tost ekmeği alabilen geniş granit plakasıyla Preo My Cook Tost Makineleri de pratik ve lezzetli öğünlerin baş tacı oluyor. Preo My Cook Elektrikli Cezveler ise tek seferde 5 fincan kahve alabilen haznesi ve kablosuz kullanım kolaylığı ile kalabalık ailelerde, iş yerlerinde ve evlerde tam kıvamında kahve hazırlamayı sağlıyor.



Mutfaktaki güçlü yardımcı


Preo My Cook Blender Seti, sessiz, sarsıntısız 1000W güçlü motoru ve turbo çalışma özelliği ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Paslanmaz çelik mikser ve blender, aynı zamanda 0,8 litre işlem haznesiyle mutfaklara pratiklik getiren Preo My Cook Blender Seti, kırmızı, siyah ve beyaz renk çeşitleriyle şık mutfakların tamamlayıcısı oluyor.


Teknosa, Preo markası ile kişisel bakım ürün gamını da zenginleştirmeye devam ediyor. Preo My Care ailesine Erkek Bakım Seti’nin yanı sıra normal ve seyahat tipi Saç Kurutma Makinelerini de ekleyen şirket, son teknoloji ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturmayı sürdürecek.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:04
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