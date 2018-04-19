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Prens'in ülkesinde 35 yıl sonra sinema salonu açıldı!

Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından başkent Riyad'da ilk sinema salonu açıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 08:06
Prens'in ülkesinde 35 yıl sonra sinema salonu açıldı!

Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'nde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı eğlence şirketi ile dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan "American Multi-Cinema" (AMC) tarafından faaliyete geçirilen ilk sinema salonu, törenle açıldı.

Açılış törenini gerçekleştiren Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, Spor Genel Müdür Yardımcısı ve Suudi Topluluk Sporları Federasyonu Başkanı Prenses Rima bint Bender ile AMC Başkan Yardımcısı Jason Cole'nın yanı sıra çok sayıda yetkili, diplomat ve sektör uzmanı, salonunun ilk seansında Black Panther (Kara Kaplan) filmini izledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 08:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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