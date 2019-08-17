Prensesi Christina kimdir? Hollanda Prensesi Christina öldü mü?

Prenses Christina neden öldü? Bir süredir kemik kanseri tedavisi gören Hollanda eski Kraliçesi Beatrix'in kız kardeşi olan Hollanda Prensesi Christina öldüğü açıklandı. Prenses Christina, Kraliçe Juliana ve Almanya doğumlu Prens Bernhard'ın dört kızından en genç olanıydı. Prensesi Christina kimdir? Prensesi Christina kaç yaşındaydı?

Hollanda Kraliyet Ailesi, bir süredir kemik kanseri tedavisi gören 72 yaşındaki Hollanda Prensesi Christina'nın bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu. Eski Hollanda Kraliçesi Beatrix'in kız kardeşi olan Hollanda Prensesi Christina bu sabaha karşı Hollanda'nın Lahey kentindeki Noordeinde Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Prensesin bir süredir kemik kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Hollanda Kraliçesi Maxima ve Beatrix, Prensesin ölümü sebebiyle derin üzüntü duyduklarını söyledi. Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili kız kardeşimiz ve halamızın ölümü sebebiyle derin üzüntü duyuyoruz. Christiana dikkat çeken bir kişiliğe ve sıcak bir kalbe sahipti. Müziğe olan tutkusu ve yeteneği ile çok sayıda kişinin yaşamına dokunmuştu. Güzel hatıralarımızı sevgiyle anacağız." dendi. 1947 yılında dünyaya gelen Prenses Christina, Kraliçe Juliana ve Almanya doğumlu Prens Bernhard'ın dört kızından en genç olanıydı.