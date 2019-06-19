Prens William’ın konvoyundan bir araç kadına çarptı

Prens William ve eşi Kate Middleton’ın konvoyundan bir araç, 83 yaşında bir kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Prens William ve eşi Kate Middleton dün Windsor’da gerçekleştirilecek bir törene giderken resmi korumalarından oluşan konvoydaki bir motosiklet 83 yaşındaki bir kadına çarptı. Scotland Yard, ağır yaralanan kadının kritik bir durumda hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, William ve Kate’in olanlardan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını, kaza geçiren İrene adlı kadınla bağlantıya geçtikleri bildirildi.

Polis, Kraliyet ve Uzman Koruma Komutanlığına bağlı olan motosikletin neden olduğu çarpışma ile ilgili soruşturma başlattı.