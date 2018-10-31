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Irak prensi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın ilk kralı Faysal el-Haşimi'nin oğlu Prens Muhammed el-Haşimi, Türkiye'de defnedilme vasiyeti üzerine Ankara'da toprağa verildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 07:18
Irak prensi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın ilk kralı Faysal el-Haşimi'nin oğlu Prens Muhammed el-Haşimi Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Haşimi'nin cenaze törenine, oğlu Prens Adnan el-Haşimi, kızı Prenses Nesrin el-Haşimi, bazı Türk yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye sevgisiyle bilinen Irak'ın ilk kralı Faysal el-Haşimi'nin oğlu Prens Muhammed, 19 Ekim'de 88 yaşındayken ABD'de hayatını kaybetmişti. Muhammed el-Haşimi'nin Türkiye'de defnedilme vasiyeti bulunuyordu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 07:18
  1. Prens Muhammed el-Haşimi

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