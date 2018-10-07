0553 313 94 23

Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan cevap gecikmedi

Prens Selman’ın Rusya'daki petrol üretiminin eğer tamamen ortadan kalkmasa da 19 yıl sonra hızla azalacağı yönündeki iddiasına Rusya Federasyon Konseyi’nden cevap geldi. Konsey, açıklamanın şaşkınlık meydana getirdiğini ve söz konusu tahminin mevcut pazara herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtti.

07 Ekim 2018 Pazar 07:24
Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan cevap gecikmedi

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Ekonomi Komitesi Başkan Yardımcısı Sergey Kalaşnikov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Rusya'daki petrol üretiminin eğer tamamen ortadan kalkmasa da 19 yıl sonra hızla azalacağı yönündeki iddiasının şaşkınlık yarattığını, bu tahminin mevcut pazarı herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini söyledi.

Kalaşnikov, “Söz konusu tahminin nelere dayandığını bilmiyorum Rusya’da doğrulanmamış çok sayıda petrol rezervi mevcut” diye konuştu.

Dünyadaki keşfedilen yatakların sayısının azaldığını kabul ettiğini, ancak bunların yerine şist petrolü de dahil olmak üzere başka yakıt türlerinin geldiğini belirten Kalaşnikov, Suudi Arabistan’ın ürettiği petrolün Rusya’daki petrole göre daha ‘hafif’ olduğunu ve krallıktaki petrolün varil fiyatının daha düşük olduğuna dikkat çekti.

"Oradaki petrol sahaları da azalıyor"

Rus senatör, “Suudi Arabistan’ın perspektifleri iyi, ancak oradaki petrol sahaları da azalıyor” ifadelerini kullandı.

Kalaşnikov ayrıca söz konusu açıklamanın ‘mevcut petrol ürünleri pazarını herhangi bir şekilde etkilemeyeceğinden emin olduğunu’ da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 07:24
  1. rusya
  2. prens selman
  3. Sergey Kalaşnikov

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat çeken anket! Halkın yüzde 68.3’ü karşı
    1. Dikkat çeken anket! Halkın yüzde..
    2. Trump ve Putin'e zehirli zarf..
    3. Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan..
    4. Resmen başladı! Artık döviz dönemi bitti
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Türkiye karşıtı tasarıya vali vetosu
    7. Taksim'de korkunç olay! Görenler hemen..
    8. Reuters'tan Suudi gazeteci ile ilgili..
    9. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    10. Sinan Engin: Galatasaray biraz da..
    11. Abdurrahim Albayrak'tan UEFA..
    12. Rıdvan Dilmen: Donk'un golü için VAR'a..
    13. Gözler Erdoğan'a çevrildi! Bugün çok..
    14. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    15. Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda 3..
    16. İtalya'da Ronaldo fırtınası! Juventus..
    17. Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız..
    18. Manchester United'dan muhteşem geri..
    19. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    20. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!