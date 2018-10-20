Prens Selman'ı amcası yerden yere vurdu

Kral Selman'ın Londra'daki kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz'in yeğeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yönelik şok sözleri ortaya çıktı.

Londra'da bir binaya girerken Yemen'deki savaşı protesto eden bir göstericinin tepkisine hedef olan Prens Ahmed, "Yemen'deki durumun sorumlusu Suudi Arabistan değil sorumlu Prens Muhammed bin Selman'dır" dediği ortaya çıktı.

Protestocu Prens Ahmed'i görünce "savaş suçlusu" diye tepki gösteriyor. Buna karşın Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed, "Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşla ne ilgilisi var, bunun tek sorumlusu Prens Muhammed bin Selman" diyerek protestocuyu susturuyor ve yeğeni Prens bin Selman'ı eleştiriyor.

Prens Ahmed'in geçtiğimiz ay yaşanan bu olayın ardından bir daha ülkesine dönmediği de belirtiliyor.