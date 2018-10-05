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Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasıyla ilgili itiraf gibi açıklama: Konsoloslukta değil, gelin bakın

Muhaliflere yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan alıkonulan Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmas ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

05 Ekim 2018 Cuma 22:15
Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasıyla ilgili itiraf gibi açıklama: Konsoloslukta değil, gelin bakın

 yeniakit.com.tr  özel 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bloomberg'e konuştu.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan alıkonulmasından 4 gün sonra ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuşan Veliaht Prens Selman, "Şu anda önemli olan Cemal Kaşıkçı'nın yerini bilmememizdir." iddiasında bulundu.

İfadeleriyle kaçırıldığı şüphesini artırdı

Prens Selman'ın Kaşıkçı hakkında 4 gün sonra açıklamada bulunması 'kaçırılma' şüphesini artırırken, Selman Türkiye'ye de bir çağrıda bulunarak, "Türkiye, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nu Cemal Kaşıkçı'nın orada olup olmadığını kontrol etmek için teftiş edebilir." ifadesinde bulunması manidar karşılandı.

"Alimleri muhalif olduğu için tutuklamadık"

Pek çok alimin tutuklanmasıyla suçlanan Prens Selman konuşmasında muhaliflere yönelik bir tutuklama kampanyası başlatılmadığını inkar etti ve "3 sene içerisinde ulusal güvenlik sebebiyle 1500 kişiyi tutukladık. Bunlar muhaliflere karşı bir kampaya değildi" iddasında bulundu.  

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:15
  1. Muhammed bin Selman
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı

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