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Prens Selman 'Kaşıkçı cinayeti'ni bir kez daha kabul etti

Amerikan CBS kanalında yayınlanan '60 Minutes' programında açıklamalarda bulunan Suudi Veliaht Prensi Selman, İstanbul'da geçen yıl öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu bir kez daha kabul etti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:38
Prens Selman 'Kaşıkçı cinayeti'ni bir kez daha kabul etti

Krallığın fiili lideri olarak anılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine yönelik emri kendisinin verdiği yolundaki iddiaları reddederken, “ülkenin lideri olarak tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu” söyledi.

Selman, cinayetin talimatını kendisinin verip vermediği yolundaki soruya “Kesinlikle hayır” ifadesiyle yanıt verdi ve “cinayet Suudi hükümeti için çalışan kişiler tarafından işlendiği için tüm sorumluluğu üzerine aldığını” vurguladı. Prens, “Bu bir hataydı. Gelecekte böylesi bir şeyin yaşanmasını engellemek için gerekli tüm adımları atmalıyım” dedi.

Prens Selman, Amerikan PBS televizyon kanalının Frontline haber programının yapımcısı gazeteci Martin Smith'e de geçen hafta benzer yönde açıklamalar yapmıştı.

İran’la gerilim uyarısı

Veliaht Prens, İran’a ilişkin açıklamalarında, “Dünya İran’ı caydırmak için güçlü ve sert bir hamlede bulunmazsa, dünyanın menfaatlerini tehlikeye atacak daha çok gerilim göreceğiz. Tedarikimiz akamete uğrayacak ve petrol fiyatları hayatlarımızda görmediğimiz şekilde, hayal bile edilemeyecek rakamlara fırlayacak” ifadelerini kullandı.

Muhammed bin Selman, Suudi devletine ait petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yönelik 14 Eylül’deki saldırıların İran tarafından gerçekleştirilen bir askeri eylem olduğunu savundu.

Barışçıl bir karar vermeyi tercih ettiğini, zira Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir savaşın küresel ekonomiyi çökerteceğini söyleyen Selman, “Siyasi ve barışçıl bir çözüm askeri olandan çok daha iyidir” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:38
  1. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

  • mısamısa3 dk önce
    yazın şuraya bu köpeğin eceli türklerden olacak
  • konyalıkonyalı5 dk önce
    Tabi yalakalar amerika iliginize kadar emiyor utanmadan konuşuyorsun onursuzlar sizde bir gıram akıl yok
  • Sionistin kucak oglaniSionistin kucak oglani8 dk önce
    Dionist israolin kucak oglani! Muslumanlarin 1 numarali katili dusnani iblis Salman. Bin yilin munafiklari Suud ve Vahab iblisleri
  • AviniAvini21 dk önce
    Güvenirliğini yitirmişsiniz siz halen neyin kafasını yaşıyorsunuz/yabancı uyruklu devletler tarafından kırmızı çizgi düzeyine gelmişsiniz/ hani nerede şeriyat denen o güruh peh

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